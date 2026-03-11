Trädgårdsarbetare till Stockholm!
Bredablick Förvaltning I Sverige AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
, Västerås
Publiceringsdatum 2026-03-11
Bli en del av Bredablicks team! Vi är ca 670 entusiastiska medarbetare som levererar toppkvalitet inom förvaltning och facility services runt om i landet. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en spännande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt. Kom och väx med oss på Bredablick!Om tjänsten
Just nu söker vi efter en trädgårdsarbetare med kunskap av utemiljö. Vi erbjuder en tjänst hos oss på heltid och en spännande resa framöver! Som trädgårdsarbetare är du Bredablicks representant ute hos våra kunder. Du ansvarar för den löpande trädgårdskötseln hos våra bostadsrättsinnehavare.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Gräsklippning och annan utekötsel
• Klippning/beskärning av träd, häckar, buskar och andra växter
• Ochräsrensning av rabatter och buskage
• Ogräsbekämpning av alla hårdgjorda ytor
• Nyplantering och renoveringar av befintliga rabatter och buskage
• Kontinuerlig kontakt med vår kund
Vi erbjudit
• Vi erbjuder en trygg, säker och trivsam arbetsplats. Vi erbjuder fast lön enligt kollektivavtal med avtalspension, försäkringar och andra förmåner såsom friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av trädgårdskötsel sen tidigare
• Det är meriterande om du har utbildning inom trädgårdsskötsel och även giltigt certifikat och kunskap av att hantera trädgårdsmaskiner, i allt från motorsågar till åkgräsklippare.
• B-körkort (manuellt)
• Är flytande i svenska både i tal och skrift
Någon person är du
• Ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga
• Engagerad
• Självgående
Information om Övrig
• Placering: Region Stockholm
• Omfattning: Heltid, Säsongsanställning
• Start: Enligt överenskommelse, önskvärt så snart som möjligt
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bredablick Förvaltning i Sverige AB
(org.nr 556759-1176) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bredablickgruppen Jobbnummer
9789938