Trädgårdsarbetare till Malmö!

Bredablick Förvaltning I Sverige AB / Trädgårdsodlarjobb / Malmö
2026-02-11


Visa alla trädgårdsodlarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bredablick Förvaltning I Sverige AB i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Bjuv eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-11

Om företaget
Bli en del av Bredablicks team! Vi är ca 670 entusiastiska medarbetare som levererar toppkvalitet inom förvaltning och facility services runt om i landet. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en spännande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt. Kom och väx med oss på Bredablick!

Om tjänsten
Just nu söker vi efter en trädgårdsarbetare med kunskap av utemiljö. Vi erbjuder en tjänst hos oss på heltid och en spännande resa framöver! Som trädgårdsarbetare är du Bredablicks representant ute hos våra kunder. Du ansvarar för den löpande trädgårdsskötseln hos våra bostadsrättsinnehavare.

Dina arbetsuppgifter inkluderar:

• Gräsklippning och annan uteskötsel
• Klippning/beskärning av träd, häckar, buskar och andra växter
• Ogräsrensning av rabatter och buskage
• Ogräsbekämpning av alla hårdgjorda ytor
• Nyplantering och renoveringar av befintliga rabatter och buskage
• Kontinuerlig kontakt med vår kund

Vi erbjuder

• Vi erbjuder en trygg, säker och trivsam arbetsplats. Vi erbjuder fast lön enligt kollektivavtal med avtalspension, försäkringar och andra förmåner såsom friskvårdsbidrag.

Vi söker dig som

• Har erfarenhet av trädgårdsskötsel sen tidigare
• Det är meriterande om du har utbildning inom trädgårdsskötsel och även giltiga certifikat och kunskap av att hantera trädgårdsmaskiner, i allt från motorsågar till åkgräsklippare.
• B-körkort (manuell)
• Är flytande i svenska både i tal och skrift

Som person är du

• Ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga
• Engagerad
• Självgående

Övrig information

• Placering: Malmö
• Omfattning: Heltid, April till Oktober
• Start: Enligt överenskommelse, önskvärt så snart som möjligt

Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bredablick Förvaltning i Sverige AB (org.nr 556759-1176)

Arbetsplats
Bredablickgruppen

Jobbnummer
9737794

Prenumerera på jobb från Bredablick Förvaltning I Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bredablick Förvaltning I Sverige AB: