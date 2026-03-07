Trädgårdsarbetare till AME Entreprenad
Har du ett stort intresse för växtkännedom, kvalité och miljö? Som Trädgårdsarbetare på AME Entreprenad erbjuds du ett varierande arbete där målet är att skapa Göteborgs mest välordnade grönytor. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
AME Entreprenad är ett familjeägt företag som drivs med stor arbetsglädje och som lämnar högkvalitativa resultat. Vi utför åretruntskötsel så som vinterväghållning, barmarksrenhållning och grönyteskötsel, samt reparation, nyanläggning av lekplatser och mindre anläggningsarbeten. Vi består av ca 30 medarbetare med god mångfald som speglas i ett härligt gäng med bra arbetsklimat.
Inför kommande säsong behöver vi nu utöka teamet med en Trädgårdsarbetare under perioden 1 april till 30 september. Dina ansvarsområden kommer vara kopplat till trädgårdsarbetare/parkarbetare i kommunala ytor. Arbetet är fysiskt och utförs i alla väder, därför behöver du ha ett gott humör och positiv inställning trots att väder och vind kan vara påfrestande. Kläder och skor m.m. får du på plats.Dina arbetsuppgifter
Din arbetsuppgift blir att ta hand om planteringsytor, buskage, häckar, träd m.m. Det kommer även innebära gräsklippning och andra förekommande uppgifter. Till din hjälp kommer du ha en mängd verktyg, kartor, appar och system.
Vi söker dig som
Har minst en ettårig utbildning inom växtkännedom eller likvärdigt område
Goda kunskaper i svenska
B-körkort
Det är meriterande om du:
Har relevant arbetslivserfarenhet inom trädgård/park
Har RA-körkort för motorsåg, redskapsbärare och dylikt
För att lyckas rollen tror vi att du har en positiv inställning till trädgårdsarbete och håller humöret uppe i alla typer av väder. Vi ser även att du är prestigelös, samarbetsvillig, och samtidigt van att arbeta självständigt när det krävs. Utöver det hoppas vi att du har humor och sprider glädje bland dina kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och AME Entreprenad's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten riktas till Academic Work
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan tas ned innan sista ansökningsdag om vi har gått vidare till urvals- och intervjufasen. Rekryteringsprocessen omfattar två test: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att matcha rätt talang med rätt position samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
