Trädgårdsarbetare sökes
Prowork Bemanning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker just nu en erfaren och självgående trädgårdsarbetare till vår kund med utgångspunkt Bromma. Kunden är en etablerade aktör inom mark- och trädgårdsanläggning. Start för denna tjänst är omgående. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med en varierad mix av trädgårdsuppgifter, inklusive:
Beskärning av träd och buskar
Plantering och anläggningsarbete
Häckklippning och ogräsrensning
Gräsklippning och skötsel av grönytor
Snöröjning under vinterhalvåretKvalifikationer
B-körkort (manuell)
Trädgårdsutbildning och/eller gedigen erfarenhet inom branschen
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av maskiner såsom motorsåg, röjsåg och andra trädgårdsmaskiner
Påbyggnadskurser inom trädgård och skötsel
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9512626