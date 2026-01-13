Trädgårdsarbetare sökes
Vetoli AB / Trädgårdsanläggarjobb / Ängelholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Ängelholm
2026-01-13
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetoli AB i Ängelholm
Rollen som trädgårdsarbetare innebär trimning, gräsklippning och skötsel av gräsmattor såsom lövhantering, vertikalskärning, dressning/stödsådd av gräs samt viss ogräsrensnig och häckklippningar. För att trivas i vårt trädgårdsgäng är du utförlig, flexibel och positiv.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och självständig. Du är flexibel, har en god fysik och tvekar inte inför att arbeta utomhus i alla väder. Du har ett stort intresse för trädgård och skötsel av utemiljöer och inte är rädd för att hugga i där det behövs. Det är också viktigt att du kan kommunicera med våra kunder på plats, och se till att dom känner sig fortsatt nöjda med vårt trädgårdsarbete.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: rialtaservice@live.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetoli AB
(org.nr 556093-6063)
Åsbogatan 38 F (visa karta
)
262 51 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9682245