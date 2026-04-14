Trädgårdsarbetare / Parkarbetare
Kharels Entreprenad AB / Trädgårdsodlarjobb / Sigtuna Visa alla trädgårdsodlarjobb i Sigtuna
2026-04-14
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kharels Entreprenad AB i Sigtuna
, Jönköping
, Sundsvall
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren trädgårdsarbetare till vår verksamhet inom mark- och utemiljö i Stockholms län.
Vi arbetar med kunden i fokus och levererar tjänster inom bland annat grönyteskötsel, parkskötsel och markskötsel. Nu behöver vi förstärka teamet med någon som har god erfarenhet och kan arbeta självständigt med kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst arbeta med:
Häckklippning och beskärning
Ogräsrensning och finare utemiljöarbete
Trimning och kantskärning
Vår- och höststädning av utemiljöer
Arbetet kräver noggrannhet, tempo och ett öga för detaljer.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av häckklippning och beskärning, ogräsrensning och utemiljöskötsel
B-körkort
God fysik och vana av fysiskt arbete
Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande
Erfarenhet av större fastighetsområden eller entreprenad
Maskinvana inom grönyteskötsel
Anställning
Heltid, säsong med möjlighet till förlängning
Start: Omgående
Lön: Timlön under provanställning, sedan månadslön.Så ansöker du
Skicka din ansökan till marko@kharels.se
Märk mejlet med: "Trädgårdsarbetare"
Bifoga kort information om din erfarenhet samt CV.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: marko@kharels.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kharels Entreprenad AB
(org.nr 559301-1322) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sigtuna Jobbnummer
9854787