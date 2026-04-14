Trädgårdsarbetare / Parkarbetare

Kharels Entreprenad AB / Trädgårdsodlarjobb / Sigtuna
2026-04-14


Visa alla trädgårdsodlarjobb i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kharels Entreprenad AB i Sigtuna, Jönköping, Sundsvall, Luleå eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren trädgårdsarbetare till vår verksamhet inom mark- och utemiljö i Stockholms län.
Vi arbetar med kunden i fokus och levererar tjänster inom bland annat grönyteskötsel, parkskötsel och markskötsel. Nu behöver vi förstärka teamet med någon som har god erfarenhet och kan arbeta självständigt med kvalitet i fokus.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst arbeta med:
Häckklippning och beskärning
Ogräsrensning och finare utemiljöarbete
Trimning och kantskärning
Vår- och höststädning av utemiljöer

Arbetet kräver noggrannhet, tempo och ett öga för detaljer.

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av häckklippning och beskärning, ogräsrensning och utemiljöskötsel
B-körkort
God fysik och vana av fysiskt arbete
Förmåga att arbeta självständigt

Meriterande
Erfarenhet av större fastighetsområden eller entreprenad
Maskinvana inom grönyteskötsel

Anställning
Heltid, säsong med möjlighet till förlängning
Start: Omgående
Lön: Timlön under provanställning, sedan månadslön.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till marko@kharels.se
Märk mejlet med: "Trädgårdsarbetare"
Bifoga kort information om din erfarenhet samt CV.

Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: marko@kharels.se

Jobbnummer
9854787

Prenumerera på jobb från Kharels Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kharels Entreprenad AB: