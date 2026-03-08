Trädgårdsarbetare / Parkarbetare
Jain Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Karlskrona Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Karlskrona
2026-03-08
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jain Trädgård AB i Karlskrona
, Växjö
, Ystad
, Lund
, Bjuv
eller i hela Sverige
Jain Trädgård AB växer och för att möta det ökade behovet av kunder söker vi nu ytterligare trädgårdsarbetare.
Vi vårdar, sköter och underhåller kommuners park- och grönområden, bostadsrättsföreningar, skolor och förskolor.
Vi är ett gäng som består av parkarbetare, anläggningsarbetare, gruppledare/lagbas, arbetsledare och ägare som är engagerade i att skapa trevliga och säkra grönmiljöer. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av vinterarbete, gräsklippning, trimning, ogräsrensning, häckklippning, skräp plockning, nyplanteringar, föryngrings beskärningar etc.
Vem söker vi?
Vi söker personer som har en eftergymnasial utbildning inom gröna yrken såsom trädgårdsmästare, trädgårdsarbetare eller liknade. Innehar kunskaper inom praktisk trädgård och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kommun eller myndighet och dokumenterad erfarenhet av trädgårdsarbete. Behärskar svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där vi söker dig med ett starkt driv och förmåga att arbeta självständigt. Du samarbetar väl med din arbetsgrupp, entreprenörer och andra kollegor och bidrar med ett gott arbetsklimat.
Intervjuer kommer att ske löpande
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: info@jaintradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jain Trädgård AB
(org.nr 556759-9070)
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administratör
Shilpa Jain shilpa@jaintradgard.se +46760245563 Jobbnummer
9783542