Trädgårdsarbetare på timmar
Lokala Tjänster Cajp AB / Trädgårdsodlarjobb / Eskilstuna Visa alla trädgårdsodlarjobb i Eskilstuna
2025-08-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lokala Tjänster Cajp AB i Eskilstuna
Vi på Lokala Tjänster expanderar och söker fler engagerade och självgående trädgårdsarbetare som kan arbeta timmar vid behov. Är du en person som trivs med varierande arbetsuppgifter, har hög arbetsmoral och gillar att ge god service? Då kan du vara den vi söker!
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Trädgårdsarbete, t.ex. häckklippning, trädbeskärning och gräsklippning
Fastighetsskötsel
Enklare snickeriarbeten
Tömning av dödsbon
Snöskottning
Städuppdrag kan förekomma, t.ex. grovstädning, flyttstädning och fönsterputsning
Mycket kundkontakt - du är vårt ansikte utåt!
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter
Hög arbetsmoral och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
B-körkort för manuell bil och erfarenhet att köra med släp (BE-körkort är meriterande)
God kommunikationsförmåga och ett trevligt bemötande
Vi erbjuder:
En varierad och aktiv arbetsdag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom företaget
Vi rekryterar löpande och det är en fördel om du kan börja omgående.
Lön och förmåner enligt gällande kollektivavtal.
OBS märk ansökan med "Vikarie trädgård". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: ansokan@lokalatjanster.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie trädgård". Arbetsgivare Lokala Tjänster Cajp AB
(org.nr 559114-2632)
Langsgatan 8 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9461372