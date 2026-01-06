Trädgårdsarbetare/Kassa och butik

Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB / Trädgårdsodlarjobb / Lindesberg
2026-01-06


Inför säsongen 2026 söker vi extrapersonal till kassa och butik (april-oktober)
Dina arbetsuppgifter är att ta betalt i kassa, påfyllning och prismärkning av varor och växter, skötsel av växter, städning m.m.
Erfarenhet av arbete vid handelsträdgård/gardencenter är meriterande
Plantmarknaden Trädgård & Café i Lindesberg är utflyktsmålet för hela familjen, och en av Sveriges mest välsorterade trädgårdsbutiker med över 100 000 besökare varje säsong.
Om dig:
Du är ärlig, positiv och energisk
Du är ordningsam och strukturerad och kan behålla fokus även när det är många kunder i butiken
Du tar egna initiativ i arbetet och tar för dig av de arbetsuppgifter som behöver göras
Du är öppen och positiv och möter alltid kunden med ett leende
Du har intresse av växter och trädgård

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Ansökan skickas med post till Plantmarknaden Trädgård & Café AB, Svarttjärnsv. 3, 711 31 Lindesberg

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikspersonal".

Arbetsgivare
Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB (org.nr 556830-7754), http://www.plantmarknaden.com
Svarttjärnsvägen 3 (visa karta)
711 31  LINDESBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Plantmarknaden Trädgård & Café

Kontakt
Marco Åkesson
info@plantmarknaden.com
058110100, 0706596622

Jobbnummer
9670250

