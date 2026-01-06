Trädgårdsarbetare/Kassa och butik
2026-01-06
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Inför säsongen 2026 söker vi extrapersonal till kassa och butik (april-oktober)
Dina arbetsuppgifter är att ta betalt i kassa, påfyllning och prismärkning av varor och växter, skötsel av växter, städning m.m.
Erfarenhet av arbete vid handelsträdgård/gardencenter är meriterande
Plantmarknaden Trädgård & Café i Lindesberg är utflyktsmålet för hela familjen, och en av Sveriges mest välsorterade trädgårdsbutiker med över 100 000 besökare varje säsong.
Om dig:
Du är ärlig, positiv och energisk
Du är ordningsam och strukturerad och kan behålla fokus även när det är många kunder i butiken
Du tar egna initiativ i arbetet och tar för dig av de arbetsuppgifter som behöver göras
Du är öppen och positiv och möter alltid kunden med ett leende
Du har intresse av växter och trädgård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Ansökan skickas med post till Plantmarknaden Trädgård & Café AB, Svarttjärnsv. 3, 711 31 Lindesberg Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikspersonal". Arbetsgivare Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB
(org.nr 556830-7754), http://www.plantmarknaden.com
Svarttjärnsvägen 3 (visa karta
)
711 31 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Plantmarknaden Trädgård & Café Kontakt
Marco Åkesson info@plantmarknaden.com 058110100, 0706596622 Jobbnummer
9670250