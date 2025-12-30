Trädgårdsarbetare för säsongen 2026
2025-12-30
Uppskattar du att jobba fysiskt i utemiljö? Vill du ta kampen mot Uppsalas envisa ogräs? Då kanske du är vår nya kollega på Trädgårdsanläggare Hallblom AB.
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är en anläggningsfirma som jobbar med allt som har med utemiljö att göra. Nu söker vi ytterligare medarbetare med intresse och erfarenhet av att arbeta med yttre grönyteskötsel.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är beskärning, häckklippning, ogräsrensning, gräsklippning, trimning, bevattning, plantering och renhållning. Under vinterhalvåret ingår även snöröjning i arbetsuppgifterna.
Meriterande
Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet av trädgårdsskötsel och förvaltning av utemiljöer, men intresse för trädgårdsarbete/skötsel är det viktigaste. Det är meriterande om du har dokumenterad trädgårdsutbildning, maskinvana, röjsågskort, motorsågskort och god växtkunskap. Du bör kunna prioritera din dag på ett effektivt sätt, ha lätt för samarbete och att ta instruktioner. Som person är du ansvarstagande och lösningsorienterad och har inga problem med fysiskt arbete utomhus i alla väder.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform
Vi söker flera personer. Du kommer få en säsongsanställning för att stötta upp under vår mest intensiva period, ungefär mellan april - oktober 2026 (men kan anpassas enligt överenskommelse).
Hallbloms område sträcker sig från Uppsala till Östervåla/Harbo samt Enköping. Förtydliga gärna i din ansökan vart du helst vill vara stationerad.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, prestigelöshet och gemenskap. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans!
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra medarbetare.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-02-01 men urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Vid frågor, kontakta gärna Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com
