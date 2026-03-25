Trädgårdsarbetare/fastighetskötare för säsongs anställning.

Öresunds Fastighetsservice AB Helsingborg / Trädgårdsodlarjobb / Helsingborg
2026-03-25


Vi söker nu en person som vill arbeta med trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och kan innebära trädgårdsarbete som gräsklippning, klippning av häck, samt rensning av ogräs och skräp plockning samt felanmälningar och rondering utav fastigheter.

Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du innehar manuellt B-körkort samt goda kunskaper i svenskt tal.
Erfarenhet av trädgårds yrket och ett intresse för trädgård och fastighetsskötsel.

Dina egenskaper
Kunden sätts alltid i fokus hos oss därför är det viktigt att du kan ta initiativ samt se vad som behövs göras utifrån ett helhetsperspektiv när du är ute hos våra kunder.
Du är företagets ansikte utåt när du arbetar och det är därför viktigt att du är ansvarstagande och har en god social förmåga att kunna kommunicera med kunder och arbetskollegor på ett bra sätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Epost
E-post: martin.schwarz@ofs.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Helsingborg.".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Öresunds Fastighetsservice AB (org.nr 556879-7889)
La Cours gata 2 (visa karta)
252 31  HELSINGBORG

