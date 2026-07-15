Trädgårdsarbetare

Hotel Rusthållargården Aktiebolag / Trädgårdsanläggarjobb / Höganäs
2026-07-15


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Visa alla jobb hos Hotel Rusthållargården Aktiebolag i Höganäs, Helsingborg eller i hela Sverige

Hotel Rusthållargården är en hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg med verksamhet året om.
Anläggningen har 49 hotellrum, 6 konferenslokaler, restaurangkapacitet för ca 190 gäster. Under våren öppnar vi en utomhus SPA-miljö.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation och vara en del i att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster?
Vi söker omgående en person som kan ta hand om vår trädgård och ytor utomhus.
Du har tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete och beskärning av växter samt kunskap om trädgårdsskötsel. Du kan ta ansvar och jobba självständigt under givna ramar.
Arbetsuppgifterna består av att rensa rabatter och gångar från ogräs, beskära buskar och andra växter samt övriga förekommande uppgifter inom trädgårdsskötsel.
Arbetstiderna är vardagar dagtid.
Tjänsten är deltid, 5 timmar per dag t o m. augusti, därefter finns möjlighet till förlängning vid behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: madeleine@rusthallargarden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Rusthållargården Aktiebolag (org.nr 556143-8879), http://www.rusthallargarden.se
Stora vägen 26 (visa karta)
263 73  ARILD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rustållargården AB, Hotel

Kontakt
VD
Madeleine Svanberg
madeleine@rusthallargarden.se
0707750398

Jobbnummer
10003628

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