Trädgårdsarbetare
Täppa Trä AB / Trädgårdsanläggarjobb / Hudiksvall Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Hudiksvall
2026-06-29
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Vi söker en ungdom eller annan för gräsklippning,krattning,trimmning och allt annat förekommande arbete i en trädgård. Meriterande är erfarenhet av att klippa häckar. Då vi har en golfbil att transportera gräsklipparen i är minst mopedkort ett krav.
Tillträde omgående
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
sms
E-post: niclas@tappatra.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täppa Trä AB
(org.nr 556997-3869)
Bodarnevägen 55 (visa karta
)
825 32 IGGESUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982422