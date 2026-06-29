Trädgårdsarbetare

Täppa Trä AB / Trädgårdsanläggarjobb / Hudiksvall
2026-06-29


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Vi söker en ungdom eller annan för gräsklippning,krattning,trimmning och allt annat förekommande arbete i en trädgård. Meriterande är erfarenhet av att klippa häckar. Då vi har en golfbil att transportera gräsklipparen i är minst mopedkort ett krav.
Tillträde omgående
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
sms
E-post: niclas@tappatra.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Täppa Trä AB (org.nr 556997-3869)
Bodarnevägen 55 (visa karta)
825 32  IGGESUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9982422

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