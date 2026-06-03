Trädgårdsarbetare
Jobbax AB / Trädgårdsanläggarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Göteborg
2026-06-03
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Vill du arbeta i en roll där du får vara utomhus, ta ansvar och bidra till en trygg och trivsam miljö? Vi söker nu engagerade och självgående trädgårdsarbetare till vårt team! Start omgående.
Om rollen
Som trädgårdsarbetare ansvarar du för skötsel och underhåll av utemiljöer kring våra kunders fastigheter. Du arbetar praktiskt och varierat med allt som krävs för att skapa en välvårdad, säker och inbjudande miljö för boende, besökare och verksamheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skötsel av grönytor, såsom gräsklippning, trimning, häckklippning och ogräsrensning
Plantering, bevattning och enklare skötsel av växter
Städning av gångar, innergårdar, parkeringsplatser och övriga utomhusytor
Skötsel och enklare underhåll av maskiner och redskap
Möjlighet till snöröjning, sandning och halkbekämpning vintertid
Rapportering av fel, skador och avvikelser
Serviceinriktat bemötande av boende, skolbarn, verksamheter och besökare
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete, är noggrann och har ett öga för detaljer. Du arbetar självständigt men samarbetar lika bra med kollegor. Rollen passar dig som är ansvarstagande, flexibel och gillar att arbeta i ett varierat tempo. Till denna roll är erfarenheten avgörande. Vi ser helst att du har arbetat med grönyteskötsel tidigare.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Erfarenhet av yttre skötsel, park- eller trädgårdsarbete
Grundläggande maskinvana (t.ex. gräsklippare, trimmer, lövblås, snöslunga)
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande: utbildning inom trädgård/fastighet, TCYK yrkesbevisDina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad
Självständig och lösningsorienterad
Serviceinriktad och kommunikativ
Flexibel och stresstålig
God samarbetsförmåga
Positiv inställning
God fysik som passar för ett aktivt och stundtals fysiskt krävande arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: ansokan@jobbax.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbax AB
(org.nr 559082-6011) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946732