Trädgårdsarbetare
ALD Entreprenad AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2025-11-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ALD Entreprenad AB i Stockholm
Vi söker ytterligare kollegor som Trädgårdsarbetare till vårt affärsområde Trädgårdsservice.
Har du god erfarenhet inom trädgårdsskötsel och trivs i en roll där du dagligen får arbeta med ett engagerat team som ger kunden service i världsklass? Då är det kanske just dig vi söker till denna spännande resa inom trädgårdsservice!Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
Som trädgårdsarbetare kommer du utföra diverse trädgårdsuppgifter, så som exempelvis beskära häckar och träd, klippa gräsmattor, bekämpa mossa och rensa ogräs hos våra kunder. Du kommer att arbeta i ett team och ha ett nära samarbete med teamets trädgårdsmästare. Tillsammans med trädgårdsmästaren har ni ansvar för att våra kunder får önskad service utifrån planerad skötsel för deras förbättrad utemiljö. Mestadels kommer engångsuppdrag att förekomma i tjänsten, men till viss del även återkommande kunder utifrån våra kunders efterfrågan.
Vi letar efter dig som
Vi söker dig som är en initiativrik och ansvarstagande teamplayer. Vi tror även att du är noggrann och punktligt, samt har ett stort intresse för trädgård och skötsel av utemiljöer. Vidare tror vi att du;
• Har yrkeserfarenhet av trädgårdsarbete eller motsvarande typ av parkskötsel
• Har stort intresse för trädgård och vill ge våra kunder kvalité och service
• Hanterar svenska eller engelska obehindrat i tal och skrift
En självklarhet är att du trivs i naturen och att jobba i alla väder. Du är inte rädd för att hugga i och lägger gärna ner extra energi och tid där det behövs.
Vi erbjuder
• Kollektivavtal
• Gratis mobilabonnemang
• Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Låter detta som en drömtjänst för dig?
Ansök redan idag! Intervjuer sker löpande och vi önskar tillsätta snarast. Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan, välkommen till.
IN ENGLISH
We are looking for additional colleagues as Garden Workers for our Garden Service business area.
Do you have good experience in gardening and thrive in a role where you get to work daily with a committed team that provides the customer with world-class service? Then it may be just you we are looking for for this exciting journey in garden service!
Your work assignments
As a gardener, you will perform various garden tasks, such as pruning hedges and trees, mowing lawns, controlling moss and clearing weeds at our customers. You will work in a team and work closely with the team gardener. Together with the gardener, you are responsible for ensuring that our customers receive the desired service based on planned care for their improved outdoor environment. Mostly one-time assignments will occur in the service, but to some extent also recurring customers based on our customers' demand.
We are looking for you as
We are looking for you who are an enterprising and responsible team player. We also believe that you are meticulous and punctual, and have a great interest in gardening and caring for outdoor environments. Furthermore, we believe that you;
• Have professional experience of gardening or equivalent type of park management
• Has a great interest in gardening and wants to give our customers quality and service
• Handles Swedish or English fluently in speech and writing
It goes without saying that you enjoy nature and work in all weathers. You are not afraid to cut in and are happy to put in extra energy and time where needed.
We offer
• Collective agreement
• Free mobile subscription
• Liability insurance, health insurance, pension insurance and wellness benefits
Does this sound like a dream service to you?
Apply today! Interviews take place on an ongoing basis and we wish to appoint as soon as possible. If you have any questions regarding the position or our recruitment process, you are warmly welcome to contact us.
We look forward to your application, welcome to
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: aldentreprenad@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ALD Entreprenad AB
(org.nr 559421-2259) Jobbnummer
9584460