Trädgårdsarbetare
Express Bygg & Fastighet Valentin Bregu AB / Trädgårdsodlarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Express Bygg & Fastighet Valentin Bregu AB i Göteborg
Vi söker en trädgårdsskötare som har erfarenhet av jobbet och det maskiner som används i jobbet. Personen skall vara tal och läskunnig i svenska/engelska. Personen skall ha körkort/bil samt meriterande om man har andra intyg för handhavande av maskiner eller redskap inom arbetsområdet. Personen får också gärna ha andra kompetenser inom fastighetsservice/träd-/växtkunnskaper då vi erbjuder hel entreprenad till våra kunder, detta är dock inget krav!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Endast via mejl
E-post: info@expressbyggfastighet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Express Bygg & Fastighet Valentin Bregu AB
(org.nr 559083-1185)
Hildedalsgatan 8B (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Express Bygg Fastighet AB Jobbnummer
9479437