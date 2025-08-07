Trädgårdsarbetare

All Green Miljö & Mark AB / Trädgårdsanläggarjobb / Botkyrka
2025-08-07


Just nu söker vi trädgårdsarbetare
Vi jobbar med plantering, gräsklippning, rensning, städning och annat markskötsel under sommaren.
Under vintern ska du arbeta med snöröjning, sandning och renhållning av kontrakterade områden.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka en intresseanmälan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
alisiddiq568@gmail.com
E-post: alisiddiq568@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
All Green Miljö & Mark AB (org.nr 559317-7578)
Odensvägen 9 (visa karta)
145 71  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ali Siddiq
alisiddiq568@gmail.com

Jobbnummer
9449132

