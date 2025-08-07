Trädgårdsarbetare
All Green Miljö & Mark AB / Trädgårdsanläggarjobb / Botkyrka Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Botkyrka
2025-08-07
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos All Green Miljö & Mark AB i Botkyrka
Just nu söker vi trädgårdsarbetare
Vi jobbar med plantering, gräsklippning, rensning, städning och annat markskötsel under sommaren.
Under vintern ska du arbeta med snöröjning, sandning och renhållning av kontrakterade områden.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka en intresseanmälan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
alisiddiq568@gmail.com
E-post: alisiddiq568@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare All Green Miljö & Mark AB
(org.nr 559317-7578)
Odensvägen 9 (visa karta
)
145 71 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ali Siddiq alisiddiq568@gmail.com Jobbnummer
