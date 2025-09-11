Trädgårdsarbetare - Uppsala
2025-09-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Trädgårdsarbetare - Uppsala med omnejd
Om rollen
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra trädgårdsarbete och skötsel av grönområden hos privatpersoner och företag.
Plantera, rensa ogräs, klippa gräs och häckar samt utföra enklare markarbeten.
Arbeta flexibla timmar anpassade efter dina och kundernas behov.
Vara en del av ett team som värdesätter kvalitet och hållbarhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Bor i Uppsala eller omnejd (krav).
Är noggrann, pålitlig och har ett öga för detaljer.
Har tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete i Sverige (meriterande).
Behärskar svenska och engelska.
Har körkort
Kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vad erbjuder vi?
Flexibla arbetstider, perfekt för dig som är pensionär, student eller har andra åtaganden.
En inkluderande arbetsmiljö där vi prioriterar din personliga utveckling.
Möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle.
Konkurrenskraftig lön och chans till vidareutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter vi erbjuder:
Rensning av ogräs
Gräsklippning
Beskärning av träd och buskar
Plantering
Enklare markarbetenPubliceringsdatum2025-09-11Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Ladda upp ditt CV samt ett kort personligt brev. OBS!! Ansökningar utan CV och personligt brev tas direkt bort av vår AI-robot. Vänligen läs våra koncept noga innan du söker genom att besöka vår webbplats www.dfpstad.se.
Berätta varför du vill bli en del av vårt team och vad du kan bidra med.
Skrev vilket jobb du söker i personligt brev.
OBS! Vi söker inte sommarpersonal utan någon som kan jobba tills vintern börjar. De som kan arbeta med snöskottning och liknande under vinterperioden prioriteras.
Ansökningsfrist:
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag för att öka dina chanser att gå vidare i processen. Annonsen tas bort så snart vi har hittat det antal kandidater vi söker.
Frågor?
Skicka ett meddelande genom dfp-stad.fly.dev/#kontakta-oss
Arbetsgivaren
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Föreningwww.dfpstad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://dfpstad.se/jobba-hos-oss Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbete". Arbetsgivare Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Din Företagspartner i Sverige Ek Jobbnummer
9503201