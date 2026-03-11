Trädgårdsarbetare - ReGarden Norrort
ReGarden Nordic AB / Trädgårdsodlarjobb / Upplands Väsby Visa alla trädgårdsodlarjobb i Upplands Väsby
2026-03-11
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ReGarden Nordic AB i Upplands Väsby
, Huddinge
, Salem
, Uppsala
, Göteborg
eller i hela Sverige
ReGarden söker trädgårdsarbetare till vår verksamhet i Norrort.
Detta är ett praktiskt, fysiskt krävande arbete där daglig närvaro, samarbete och ansvarstagande är avgörande.
Arbetet passar dig som trivs med att arbeta utomhus, klarar ett högt arbetstempo och kan leverera varje arbetsdag - oavsett väder.
Hos ReGarden arbetar vi utifrån tre enkla principer: Effektivitet, Pålitlighet och Engagemang.
För oss innebär engagemang inte stora ord - utan en vilja att göra ett bra jobb, hålla vad man lovar och lämna varje uppdrag med ett resultat man kan stå för. Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som trädgårdsarbetare hos ReGarden arbetar du i team om 2-3 personer med uppdrag hos privatkunder. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Häckklippning och ogräsrensning
Trädbeskärning
Allmän trädgårdsskötsel och uppröjning
Kundkontakt och arbete enligt givna rutiner
Arbetet innebär att du rör dig mellan olika arbetsplatser under veckan och kräver både engagemang, noggrannhet och förmåga att samarbeta i team.
Viktigt om arbetet
Arbetet innebär 8 timmars fysiskt arbete varje vardag och kräver därför att du:
har stabil närvaro och fungerar i en strukturerad vardag med fasta tider
tar ansvar för både ditt arbete och teamets leverans
bryr dig om kvaliteten i utförandet och vill leverera ett bra slutresultat för kunden
Vi erbjuder
Introduktion och utbildning inom trädgårdsskötsel
Arbete i sammansvetsade team med erfarna kollegor
Möjlighet till utveckling och fortsatt anställning för rätt person
Friskvårdsbidrag
Ett bra gäng som har roligt på jobbet! Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har god fysisk förmåga och klarar ett heltidsarbete med praktiska arbetsuppgifter
Är serviceinriktad och professionell i kundkontakt
Är punktlig, pålitlig och fungerar i team
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Utbildning eller erfarenhet av trädgårdsarbete
Erfarenhet eller utbildning i trädbeskärning, särskilt av fruktträd
Motorsågskort A eller AB
Körkort - B96 eller BE Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ReGarden Nordic AB
(org.nr 559064-6146)
Johanneslundsvägen 9 (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Norrort Kontakt
Platschef
Malin Engström 08-52 52 47 00 Jobbnummer
9791704