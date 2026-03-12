Trädgårdsarbetare - Hemfrid Stockholm 2026
2026-03-12
Var med och bygg upp Hemfrids Trädgårdservice! Hos oss blir du en del av ett familjärt och engagerat team - det lilla trädgårdsbolaget i det stora företaget! Våra chefer har själva arbetat som trädgårdsmästare, vilket gör att vi verkligen förstår vardagen ute på fältet. Tillsammans har vi lång erfarenhet och en stark passion för att skapa vackra och välskötta utemiljöer.
Har du god erfarenhet inom trädgårdsskötsel och trivs i en roll där du dagligen får arbeta med ett engagerat team som ger kunden service i världsklass? Välkommen till säsongen 2026!
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges största företag inom hushållsnäratjänster. Vi hjälper våra kunder med helhetslösningen i hemmet med tjänster som trädgårdsservice, städning, fönsterputs, barnpassning, flyttservice, enklare hantverk och mycket annat. Vi ser till att våra kunder kan få en enklare vardag.
Din roll
Som trädgårdsarbetare kommer du utföra diverse trädgårdsuppgifter hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Du kommer att arbeta i ett team och ha ett nära samarbete med teamets arbetsledare. Tillsammans har ni ansvar på plats för att våra kunder får önskad service utifrån deras skötselplan.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Gräsklippning
Beskärning av fruktträd och häck
Vår-, sommar- och höstunderhåll
Plantering
Ogräsrensning
Det kommer att förekomma både engångsuppdrag samt återkommande skötseluppdrag.
Din profil
Vi söker dig som är en initiativrik och ansvarstagande teamplayer. Vi tror även att du är noggrann och punktligt, besitter en god fysik samt har ett stort intresse för trädgård och skötsel av utemiljöer. Att ge våra kunder kvalité och hålla en hög servicenivå är en självklarhet. Utöver detta ser vi att du har:
1-årig utbildning inom trädgård eller minst 2 säsonger av trädgårdsskötsel
Har erfarenhet av fruktträdsbeskärning samt häckbeskärning
Har B-körkort
Hanterar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Meriterande med motorsågskörkort A+B och röjsågskörkort
Meriterande med erfarenhet utav maskinunderhåll av trädgårdsmaskiner
Meriterande med erfarenhet/ grönt kort i beskäring.
En självklarhet är att du trivs utomhus och att jobba i alla väder. Du är inte rädd för att hugga i och lägger gärna ner extra energi och tid där det behövs.
Vi erbjuder
Säsongsarbete
Kollektivavtal
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Låter detta som en drömtjänst för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande. Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på HR@hemfrid.se
Vi ser fram emot din ansökan. Välkommen till Hemfrid!
Join us in building up Hemfrid's Garden Service! At Hemfrid, you'll be part of a friendly and dedicated team - the small gardening company within the larger organization. Our managers have hands-on experience as gardeners themselves, which means we truly understand the day-to-day work out in the field. Together, we bring years of experience and a genuine dedication to creating beautiful, well-kept outdoor spaces.
Do you have solid experience in garden maintenance and thrive in a role where you can work daily with an engaged team, providing world-class customer service? Welcome to the 2026 season!
About Hemfrid Hemfrid is Sweden's largest company in household services. We help our customers with comprehensive home solutions such as garden services, cleaning, window washing, babysitting, moving services, minor handyman tasks, and much more. We ensure that our customers can enjoy an easier everyday life.
Your Role As a gardener, you will perform various gardening tasks for private individuals and housing associations. You will work in a team and closely collaborate with the team leader. Together, you will be responsible for ensuring that our customers receive the desired service based on their care plan.
Your tasks will include:
Mowing lawns
Pruning fruit trees and hedges
Spring, summer, and fall maintenance
Planting
Weeding
There will be both one-time assignments and recurring maintenance tasks.
Your Profile We are looking for an initiative-taking and responsible team player. We also believe that you are detail-oriented, punctual, physically fit, and have a strong interest in gardening and outdoor maintenance. Providing quality service and maintaining a high level of service for our customers is essential. Additionally, we expect you to have:
A 1-year education in gardening or at least 2 seasons of gardening experience
Experience in pruning fruit trees and hedges
A B driver's license
Proficiency in Swedish and English, both spoken and written
Bonus qualifications: Chainsaw license A+B and brush cutter license
Bonus qualifications: Experience with garden machinery maintenance
Bonus qualifications: Experience/green card in pruning
A must is that you enjoy working outdoors in all weather conditions, are not afraid of hard work, and are willing to put in extra effort where needed.
We Offer
Seasonal work
Collective agreement
Liability insurance, health insurance, pension insurance, and wellness benefits
Does this sound like a dream job for you?
Apply today! Interviews are conducted on an ongoing basis. If you have any questions about the position or our recruitment process, please feel free to contact us at HR@hemfrid.se
.
