Trädgårdsanläggare

Anders & Fredrik Mark & Anläggning AB / Anläggningsarbetarjobb / Ekerö
2026-03-15


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Ekerö, Botkyrka, Salem, Södertälje, Huddinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Anders & Fredrik Mark & Anläggning AB i Ekerö

Vi är ett litet företag där beslutsvägarna är korta och sammanhållningen är stark! Det är väldigt varierande arbetsuppgifter allt arbete sker utomhus och självständigt, Projekten variera både i storlek och på olika platser inom stor Stockholm. om det låter intressant kan du vara vår nästa kollega!

Om företaget
Vi är ett litet mark- och anläggningsföretag som arbetar mest mot företag och bostadsrättsföreningar. Våra projekt varierar i storlek och omfattning, och vi är väldigt stolta över att leverera hög kvalitet och hålla det vi lovar.

Om tjänsten
Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med olika finplaneringsprojekt, så som exempelvis:
Mark- och grundarbeten
Mindre snickeriarbeten
VA-arbeten
Dräneringar
Plattläggning och stenläggning
Planteringar
Mindre gjutningsarbeten

Arbetet sker både i team och självständigt beroende på projekt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom mark och anläggning

Kan läsa ritningar

Är självgående och ansvarstagande

Har B-körkort

Trivs med fysiskt arbete utomhus

Meriterande:
Maskinvana (hjullastare/grävmaskin)

Förarbevis

Vi erbjuder:
Varierande projekt

Trygg anställning i ett stabilt företag

God laganda

Lön enligt kollektivavtal

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@afmark.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: info@afmark.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Anders & Fredrik Mark & Anläggning AB (org.nr 559260-0737)
Kornvägen 12 (visa karta)
179 63  STENHAMRA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9798154

Prenumerera på jobb från Anders & Fredrik Mark & Anläggning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Anders & Fredrik Mark & Anläggning AB: