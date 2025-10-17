Trädgårdsanläggare
2025-10-17
Sh bygg, sten och anläggning är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. I över 100 år har vi byggt, utvecklat och bevarat, och nu satsar vi på framtiden - därför söker vi fler skickliga trädgårdsanläggare.
Vår trädgårdsavdelning erbjuder spetskompetens inom trädgårdsanläggning och har lång erfarenhet av att både projektera, anlägga och sköta olika utemiljöer. Vi utför bland annat plantering av varierande växtslag på skolgårdar, längst gångstråk, runt bostadsområden och i historiska miljöer. Förutom gedigen erfarenhet och kompetens kännetecknas vårt team av ansvarskänsla, ett gott samarbete och hög trivsel.
Vill du ta del av vårt arbete och vår vardag? Besök vårt konto "sh_tradgard" på Instagram.
Med många roliga projekt framför oss söker vi fler kollegor till vår trädgårdsavdelning som utgår från Upplands Väsby. Vi erbjuder en säsongsanställning under perioden april- november 2026 och du kommer att få arbeta med varierande trädgårdsanläggningsprojekt i Stockholmsområdet.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom branschen alternativt har slutfört eller är i slutet av din trädgårdsutbildning. B-körkort är ett krav för denna tjänst och maskinvana är meriterande. Som person har du en positiv inställning, tycker om att ta initiativ och hugger i där det behövs. Arbetet sker utomhus i alla väder och kan vara ansträngande under högsäsong, därför ser vi gärna att du kan vara lugn under press och kan fokusera på att leverera ett gott resultat. Om du gillar att vara en del av ett team som lämnar synliga resultat varje dag kan detta vara jobbet för dig!
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande och givande arbete där du kan vara med och påverka. Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas självklart av kollektivavtalade försäkringar och personalförmåner.
När du är eller blir en del av Sh kan du förvänta dig en ansvarstagande organisation med ett framåtlutat arbetssätt som sätter människan i centrum. Vi lyssnar på våra medarbetare och arbetar tillsammans för att förbättra. Vi prioriterar säkra och trygga arbetsplatser. Vi är ett Sh som stöttar varandra, här råder god stämning och trivsel.
Om anställningen
Som trädgårdsanläggare hos oss får du ett varierat arbete med bland annat planteringar, anläggning av gräsmattor samt etableringsskötsel. Även mottagning av växtleveranser och kommunikation med maskinister ute på projekten tillhör vardagen. Ditt arbete hos oss kommer bidra till en vacker och hållbar utemiljö.
Anställningen är tidsbegränsad och gäller för säsongen 2026 som pågår april-november. Tjänsten är på heltid. Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum 2026-02-28. Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Annika Svensson på tel +46733690545 eller mejl annika.svensson@shbygg.se
Om oss Vi bygger framtid. I över 100 år har vi satsat på långsiktigt och ansvarsfullt byggande. Vi har ca 400 medarbetare som genom våra verksamhetsområden bygg, sten, anläggning, trädgård, asfalt och betong är med och bygger morgondagens samhällen. Vi arbetar främst med uppdrag i Uppland, Mälardalen och Gästrikland men följer våra kunder så även andra orter kan bli aktuella. Våra kontor, som vi kallar våra hemvister, finns i Uppsala, Stockholm, Enköping, Västerås och Gävle.
För mer information välkomnar vi dig till https://www.shbygg.se/
Välkommen till Sh bygg, sten och anläggning - Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle Ersättning
