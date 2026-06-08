Trädgårds-/Utemiljöarbetare i Södertälje
Submit AB / Trädgårdsanläggarjobb / Södertälje Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Södertälje
2026-06-08
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Just nu söker vi flera Trädgårds-/Utemiljöarbetare i Södertälje till en av våra kunder, ett fastighetsservicebolag välkänt i området.
Arbetsmomenten som skall utföras är bl.a att rensa ogräs, beskära samt trimma gräsmattor och buskar. Det kan även förekomma stängselmontage och enklare målning.
Säsongen sträcker sig mellan April - Oktober, men för rätt person finns det möjlighet till plats för året-runt arbete där snöröjning, löv- och grusupptagning samt generell fastighetsservice förekommer.
Oavsett om du är en yngre person med rätt inställning, har sommarjobbat med utemiljö tidigare eller är mer senior med några säsonger i dig ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort manuellt
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av trädgårds-/utemiljöarbete eller liknande
Besitter bra lokalkännedom i områdena Mölnbo/Hölö/Järna/Södertälje Kvalifikationer
Du ska vara en lyhörd person som gillar att vara utomhus i friska luften. Vi ser även att du är en person som är stark och föredrar att jobba framför att sitta hemma, har en "ställa upp"-mentalitet som vi brukar kalla det. Eftersom jobbet innefattar en rad olika moment som dessutom behöver rapporteras löpande i mobilapp, ser vi även det som viktigt att du kan hantera mobilapplikationer.
Arbetstider: Måndag-fredag, 07-16 (100%)
Plats: Södertälje med omnejd
Lön: Enl. överrenskommelse
Start: Andra veckan i April Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta Alexander@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7871218-2041324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Köpmangatan 3 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9952465