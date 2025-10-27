Trädgårdaarbetare/Snöskottare
Stockholm Park och Miljö AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Park och Miljö AB i Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Stockholm Park och Miljö AB är ett bolag med flera års erfarenhet och en bred kompetens. Vi jobbar framförallt inom grönyteskötsel och trädgårdsanläggning och Snöröjning under vinter perioden.
Vi söker nu en trädgårdsarbetare / snöskottare för som tillsvidareanställd.
Trädgårdsmästarutbildning eller liknande är ett stort plus, men är du rätt person med ett stort intresse och flerårig praktisk erfarenhet av trädgårdsskötsel respektive -anläggning och snöröjning, kan det räcka.
Du behöver ha en hög arbetsmoral, ett positivt och engagerat förhållningssätt, vara lyhörd, vilja leverera hög kvalité och gilla att ta ansvar.
Att kunna kommunicera väl på svenska både i tal och skrift ser vi som en stor fördel. Arbetet kan vara fysiskt tungt så att du har god fysik är nödvändigt.
B-körkort är ett krav.
Arbetet hos oss är varierat, du är omgiven av kollegor med mycket kunskap, kreativitet och positiv energi.
Maila ditt cv och personligt brev samt en referenslista till info@stockholmparkochmiljo.se
, där du berättar om dig själv och hur just du skulle passa hos oss. Ansökningar som ej uppfyller kraven kommer inte besvaras.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: info@stockholmparkochmiljo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Park och Miljö AB
(org.nr 559214-3654), https://spomab.se/
Stallarholmsvägen 25 (visa karta
)
124 59 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Park & Miljö AB Jobbnummer
9576681