Träblåslärare på Kulturskolan
Vi söker nu en träblåslärare till vår sprakande ensemblemodell Mitt i Musiken - döpt efter vårt geografiska läge och utifrån att man från första tonen befinner sig mitt i ett musikaliskt och socialt sammanhang.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Instrumentalundervisning, ensembleledning och arrangering i olika genrer och på olika nivåer. Du ansvarar för ditt ämne och utvecklar undervisningsmodellen tillsammans med de andra i arbetslaget. Du är delaktig i planering och genomförande av produktioner, konserter och projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant pedagogisk högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du får gärna ha kompetens inom olika genrer och behärska saxofon, klarinett och tvärflöjt. Vana av ensembleledning och kunskap inom ensemblemetodik är meriterande. B-körkort är ett krav. (Vi använder oss av kommunens bilpool för merparten av resorna). Du är lyhörd i mötet med barn och unga och har ett personligt intresse för elevernas utveckling. Du är självständig och flexibel i ditt arbete med god samarbetsförmåga. Du vågar anta utmaningar och prova nya saker. Vi söker medarbetare som ser möjligheterna till samverkan och en vilja att stärka kulturlivet i kommunen.
Tillträde enl. ök. senast 12 aug 2026. 40-80% eller timmar
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:037". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ånge kommun
(org.nr 212000-2387), https://www.ange.se
Torggatan 10 (visa karta
)
841 81 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adam Falk adam.falk@ange.se 0690250225
