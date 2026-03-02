Träarbetare till Produktion
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och praktiskt lagd person som trivs i en mindre verksamhet där samarbete och god stämning är en självklar del av vardagen? Då kan det här vara ett uppdrag som passar dig.
Vi söker nu träarbetare till ett företag som tillverkar specialanpassade träemballage till kunder inom flera olika branscher. Här får du arbeta nära produkten och vara delaktig i hela tillverkningskedjan - från kapning och bearbetning av material till montering, kvalitetskontroll och packning av färdiga produkter. Arbetet är stationsbaserat och du arbetar tillsammans med ett erfaret team som värdesätter ordning, struktur och ett gott arbetsflöde.
Start: Omgående/Löpande - ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 07:00-16:00
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person kan det finnas möjlighet att gå över till vår samarbetspartner på sikt. Förutsatt att allting fungerar bra.
Krav:
• Behärska svenska flytande i tal och skrift
• Montörsvana/Industrivana/Produktionsvana
Meriterande:
• Truckkort A + B
• Ritningsläsning
Vi söker dig som har vana av att arbeta med trä och trivs i en roll där både kvalitet och tempo är viktiga delar av arbetet. Du är ansvarstagande, samarbetsvillig och bidrar till en positiv och stabil arbetsmiljö.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2423". Omfattning
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Julia Thornander julia@lnpersonal.se Jobbnummer
