Träarbetare sökes till Lidhult
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Möbelsnickarjobb / Halmstad Visa alla möbelsnickarjobb i Halmstad
2026-01-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Markaryd
, Ljungby
, Gislaved
, Värnamo
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Vi söker en ansvarstagande medarbetare till vår massivavdelning. För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha god maskinvana samt god materialkännedom, gärna inom träbearbetning. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, precision och säkerhet är avgörande.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Ritningsläsning och mätning
Inpassning av komponenter
Klyvning och kapning
Rikt- och planhyvling
Ramsågning
Justersågning
Listhyvling
Tappning
Arbete med bordsfräs
Upprätthålla ordning och reda
Följa säkerhetsrutiner och säkerställa hög kvalitet i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
Är självgående och tar ansvar i ditt arbete
Har dokumenterad maskinvana
Har god materialkännedom, gärna inom trä
Är noggrann, kvalitetsmedveten och säkerhetsorienterad
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Är du vår nästa stjärna?
För att lyckas i dessa roller är det viktigt att du är en flexibel, ambitiös, noggrann ochansvarsfull person. Vi letar efter individer som är självgående och kan ta initiativ när detbehövs. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på detdu gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343) Arbetsplats
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB Kontakt
Malin Källerholm malin@pulsbemanning.se Jobbnummer
9701244