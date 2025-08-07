Träarbetare sökes - start hösten 2025
Är du en skicklig träarbetare eller snickare och söker nya utmaningar? Inför hösten 2025 söker vi på Uniflex fler engagerade och drivna träarbetare/snickare för kommande uppdrag hos våra kunder runtom i Värmland. Vi samarbetar med flera ledande företag inom hus- och modulbyggnation och erbjuder spännande möjligheter för dig som vill utvecklas inom ditt yrke.
Som träarbetare hos Uniflex arbetar du med varierande uppgifter inom nyproduktion och modultillverkning. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Hantering och bearbetning av trämaterial
• Användning av lufttrycksverktyg som spikpistol och skruvdragare
• Montering enligt ritning
• Travers- och truckkörning (beroende på uppdrag)
Arbetet är heltid på dagtid, måndag till fredag.
Vem är du?
Vi söker dig som har en bakgrund från liknande arbetsuppgifter som träarbetare/snickare eller har relevant utbildning. Meriterande är om du tidigare jobbat med montering, ritningar samt traverskörning. För att du ska passa för tjänsten behöver du vara driven, noggrann och ha en hög arbetsmoral. Vidare bör du ha lätt för att samarbeta med din omgivning och ha en positiv inställning, då arbetet sker i team.
Låter detta intressant? Då är du välkommen med din ansökan redan idag på www.uniflex.se
. Ange i din ansökan var i Värmland du söker arbete.
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
