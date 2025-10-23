Träarbetare/maskinoperatör till HR inredningar
Hansson & Russberg AB / Snickarjobb / Uddevalla
2025-10-23
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
i hela Sverige
Vi på HR inredningar söker nu nya medarbetare till vårt team i Uddevalla. Vi befinner oss i en expansiv fas och behöver stärka vår produktion med ytterligare kompetens.Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
I rollen som maskinoperatör kommer du att arbeta med en eller flera CNC-maskiner eller plattuppdelningssågar, beroende på din erfarenhet och verksamhetens behov.Profil
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med liknande maskiner
Har god datorvana och ett tekniskt intresse
Är noggrann, lösningsorienterad och trivs i ett högt arbetstempo
Har erfarenhet från möbelsnickeri
Vi ser det som meriterande om du har kunskaper i ritningsläsning och erfarenhet av CAD/CAM-program samt truckkort.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta självständigt såväl som i team, och att du bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Anställningsform och arbetstid
Inledande provanställning och därefter tillsvidareanställning på heltid
Arbetstider: 07.00-16.00Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten eller vill du skicka in en ansökan? Tveka inte på att kontakta oss!
Skicka din ansökan till work@hr-inredningar.com
och märk mailet med "Träarbetare/maskinmontör". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: work@hr-inredningar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Träarbetare/snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hansson & Russberg AB
(org.nr 556478-2307), http://www.hr-inredningar.com
Kurödsvägen 7 (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ansvarig rekryterare
Sofia Enarsson 076 004 00 87 Jobbnummer
