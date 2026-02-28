Träarbetare Försäkringsskador
Peab Byggservice är ett företag som alltid strävar efter att prestera och leverera i världsklass. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och vi vill kunna erbjuda en arbetsplats som präglas av laganda, gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Detta gör vi bland annat genom att vara öppna och lyhörda, skapa tydliga mål och en bra arbetsfördelning men framför allt genom vår värdegrund. JUPP:en utgör hjärtat i företaget och den beskriver hur vi vill att vår verksamhet och våra medarbetare ska vara: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Vill du läsa mer om oss får du gärna kika in på vår hemsida peabbyggservice.se.
Om jobbet
Peab Byggservice arbetar med mycket varierande projekt, bland annat om- och tillbyggnader, reparationsarbeten, kontorsanpassningar och köksmontering. Den grupp vi söker snickare till nu arbetar med försäkringsjobb. Det innebär att du kommer arbeta med allt ifrån brand- och fuktskador till inbrottsskador. Du kommer att vara den främsta kontakten gentemot kund samt försäkringsbolag och underentreprenörer, vilket ställer krav på din sociala förmåga samt att du trivs med att samordna och planera dina arbeten. Du utför kalkylarbeten i MEPS vilket gör det meriterande om du har förkunskaper om och arbetat i detta program tidigare. Det är också av stor vikt att du känner dig bekväm med att arbeta med datorn som redskap samt att ha mycket kundkontakt i ditt dagliga arbete. Publiceringsdatum2026-02-28Profil
Då arbetet är varierat ser vi att du som söker tidigare har arbetat med byggservicearbeten. Det är mycket meriterande om du arbetat med just försäkringsjobb. Arbetet ställer krav på ditt yrkeskunnande och för att våra kunder ska känna sig trygga och bekväma med oss är det av stor vikt att du är professionell i ditt bemötande, är förtroendeingivande och har ett serviceinriktat arbetssätt. Det är viktigt att du trivs med att jobba självständigt samt drivs av att vara delaktig i projekt från ax till limpa.
Det är ett krav för tjänsten att du:
har B-körkort
yrkesbevis som träarbetare alternativt flerårig erfarenhet som snickare
Peab Byggservice erbjuder sina medarbetare en trygg anställning med bra utvecklingsmöjligheter samt personal- och friskvårdsbidrag på upp till 5000 kr/år.
Vill du arbeta i ett jordnära företag som brinner för byggservice? Välkommen att skicka in din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
