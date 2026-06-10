Träarbetare Byggservice
Peab Sverige AB / Snickarjobb / Uddevalla Visa alla snickarjobb i Uddevalla
2026-06-10
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Träarbetare Byggservice
Vi söker Byggservicesnickare till vår verksamhet Strömstad/Tanum/Sotenäs/Lysekil och Uddevalla med omnejd.
Om Jobbet
Det krävs att du är professionell och resultatinriktad i ditt arbete, drivs av att arbeta i lag men även kan arbeta bra på egen hand när arbetet kräver det. Vidare är du en noggrann person som skapar en jämn arbetsbörda för dig själv och dina kollegor genom att organisera ditt arbete och vara en viktig lagspelare. Du har god förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat. Att du har en hög säkerhetsmedvetenhet i ditt arbete ser vi som en självklarhet eftersom vi prioriterar en säker arbetsmiljö. Vi ser gärna att du arbetat som servicesnickare tidigare eftersom arbetet är varierat och ställer höga krav på självständighet och yrkeskunnande.Publiceringsdatum2026-06-10Profil
Vi söker dig som har yrkesbevis och B-körkort och som trivs med varierande projekt. Då arbetet till stor del är självständigt ser vi gärna att du som söker tidigare har arbetat med byggservicearbeten. Arbetet ställer krav på ditt yrkeskunnande och för att våra kunder ska känna sig trygga och bekväma med oss är det av stor vikt att du är professionell i ditt bemötande, är förtroendeingivande och har ett serviceinriktat arbetssätt. Det är viktigt att du trivs med att jobba självständigt samt drivs av att vara delaktig i projekt från ax till limpa.
Det är ett krav för tjänsten att du
har yrkesbevis
minst 5 års erfarenhet i rollen som träarbetare
förstår och behärskar svenska språket i tal och skrift
har B-körkortKontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta,Kenny Karlsson, Platschef, kenny.karlsson2@peab.se
Urval sker löpande så tillsättande kan komma att ske innan sista ansökningsdag som är 2026-08-07.
Observera att vi ej tar emot CV via mejl. Vi tillämpar bakgrundskontroller och provanställning.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Kenny Karlsson kenny.karlsson2@peab.se Jobbnummer
9957887