Träarbetare Byggservice
Boetten Bygg www.boetten.se
Är du vår nya servicesnickare? - En hantverkare som på ett engagerat förhållningssätt vill vara med och bygga en hållbar framtid?
Det personliga och engagerade byggföretaget Boetten Bygg fortsätter växa i Storstockholm och med god orderingång söker vi nu Servicesnickare till vår Byggserviceavdelning.
Dina arbetsplatser kommer vara i hela StorStockholm.
Du har Yrkesbevis Trä samt några års erfarenhet som snickare inom byggservice och vana från arbete med ramavtalskunder och felanmälan.
I din roll behöver du vara självgående samt kunna arbeta i team och arbetet kräver ofta egna initiativ samt stort eget ansvar. Du har erfarenhet och trivs med att samordna entreprenörer och att planera dina arbeten.
Ofta är du främsta kontakten gentemot kund och underentreprenörer vilket ställer stora krav på din sociala förmåga, yrkeskunskap samt att du har ett trevligt serviceinriktat sätt och inger förtroende.
Du arbetar nära platschefer, arbetsledare och dina hantverkskollegor och du arbetar strukturerat för att kunna hantera flera mindre arbeten och kunder parallellt.
Boetten Bygg är (BKMA) certifierade och har stort fokus på arbetsmiljö, hållbarhet, struktur och ordning.
Vanliga arbetsuppgifter:
Löpande arbeten på felanmälan
Kontorsanpassningar
Verksamhetsanpassningar
Lokalanpassningar
Reparationer
Ombyggnationer
Tillbyggnader
Profil/Krav:
B körkort
Yrkesbevis Trä
Erfarenhet från arbete mot ramavtalskunder
Utbildning Heta arbeten
Utbildning Mobila arbetsplattformar
Safe Construction Training
Behärskar svenska språket i både tal och skrift
Svenskt medborgarskap är ett krav då Boetten Bygg utför arbeten på skyddsobjekt och en säkerhetsprövning (registerkontroll) är obligatorisk.
Sökande skickar CV och personligt brev till:byggservice@boetten.se
Boetten intervjuar sökande fortlöpande så tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Boetten undanber sig ALLA erbjudanden om annonserings och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
