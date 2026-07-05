Träarbetare
Peab Sverige AB / Snickarjobb / Örnsköldsvik Visa alla snickarjobb i Örnsköldsvik
2026-07-05
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Vill du vara med att bygga något som består, påverkar och berör samhället kring oss? Ta då chansen när Peab bygg i Örnsköldsvik söker fler trä- eller betongarbetare till större entreprenadprojekt framåt.
Om rollen
Som träarbetare är du verkligen med där det händer. I ny- eller ombyggnadsprojekt inom hela samhällssektorn är du med och bidrar till att våra projekt håller tidplan med en god slutfinish och bra laganda. Till din hjälp har du givetvis flertalet yrkeskunniga kollegor samt kompetenta produktionsledningar. Arbetsmiljön är vår högsta prioritet och därmed är ordning och reda samt att vi följer våra ordnings- och skyddsregler särskilt viktigt. Peab Örnsköldsviks arbetschefsgrupp verkar inom Örnsköldsviks, Sollefteå och Kramfors kommun. Vi välkomnar med andra ord även ansökningar från Sollefteå och Kramfors med omnejd då vi har en rad uppdrag inom dessa områden likväl.
Om dig
Vi söker dig som har ett svenskt yrkesbevis inom trä eller betong och minst tre års arbetslivserfarenhet av byggyrket. Du strävar efter att upprätthålla en god kvalité i ditt arbete och motiveras av att tävla mot den uppsatta tidplanen. Det är meriterande om du bär på tidigare erfarenheter som lagbas eller handledare. B-körkort samt en förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift är ett krav.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emelie Parkman, HR-partner, emelie.parkman@peab.se
eller Peter Forsberg, Arbetschef, peter.forsberg@peab.se
.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Emelie Parkman emelie.parkman@peab.se Jobbnummer
9992851