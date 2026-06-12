Träarbetare
Peab Sverige AB / Snickarjobb / Malå Visa alla snickarjobb i Malå
2026-06-12
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Vill du vara med och bygga samhället där livet levs?
Som träarbetare hos oss blir du en viktig del i våra projekt – från nyproduktion till ombyggnation – där arbetsmiljö, kvalitet och laganda står i fokus.
Om rollen
Som träarbetare hos oss arbetar du i ny- och ombyggnadsprojekt inom hela samhällssektorn. Du bidrar till att säkerställa hög kvalitet i utförandet och är en viktig del i att skapa väl genomförda projekt från start till mål.
Du arbetar tillsammans med kunniga kollegor och stöttande produktionsledning i en miljö där ordning och reda och säkerhet alltid är högsta prioritet. Vi erbjuder en varierad vardag i en stabil verksamhet med engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Om dig
Vi söker dig som:
Har svenskt yrkesbevis inom trä
Har flera års erfarenhet av yrket
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Som person är du ansvarstagande och har ett starkt eget driv. Du planerar ditt arbete väl, och har lätt för att samarbeta med andra.
En hög säkerhetsmedvetenhet i ditt arbete ser vi som en självklarhet, då vi prioriterar en trygg och säker arbetsmiljö.
Arbetet kan ibland innebära att du arbetar på annan ort och bor borta under veckorna. Vissa projekt har då längre arbetsdagar måndag till torsdag, vilket gör att du kan vara ledig på fredagar. Publiceringsdatum2026-06-12Kontaktperson för detta jobb
Torbjörn Lundgren, arbetschef, 070-310 62 77
Ewa Näsström, HR-partner(för frågor gällande rekryteringsprocessen) 072-533 52 02
Vi jobbar med löpande urval så ansök redan idag!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 MALÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Ewa Näsström ewa.nasstrom@peab.se Jobbnummer
9961946