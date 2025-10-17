Träarbetare - spontanansökan
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Södertälje
, Nynäshamn
, Gnesta
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är erfaren träarbetare och som är intresserad av att arbeta lokalt i Stockholm.
Detta är en spontanansökan - vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill träffa oss och prata om framtida möjligheter.
Som träarbetare hos oss kommer du att:
• Utföra bygg- och snickeriarbeten enligt ritning och arbetsbeskrivning.
• Arbeta både självständigt och i team.
• Bidra med din yrkeskompetens i olika byggprojekt i Stockholmsområdet.
• Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt gällande säkerhetsregler.
Utbildning och Intyg
• Färdig utbildning som träarbetare/snickare eller motsvarande dokumenterad erfarenhet.
• Yrkesbevis eller intyg är meriterande.
• Minst 6 års erfarenhet inom byggbranschen.
• God förståelse för ritningar och byggteknik.
• God svenska eller engelska.
• B-körkort är meriterande men inte ett krav.
Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal (byggavtalet).Så ansöker du
Skicka in din spontanansökan redan idag!
Vi kontaktar dig för ett möte där vi kan prata om dina erfarenheter, dina mål och vilka möjligheter som finns hos oss.
Startdatum
Enligt överenskommelse.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
