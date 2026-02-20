Trä-och metallslöjdslärare till Lundbyskolan
Är du en nytänkande och utvecklingsinriktad slöjdlärare som brinner för att utveckla undervisningen? Är du bra på att hitta styrkor hos kollegor och elever samt tror på idén att rörelse främjar mående och lärande? Då kan du bli en del av vår fantastiska skola. Vi söker en trä- och metallslöjdslärare till Lundbyskolan, en skola som kännetecknas av omtanke, glädje och god stämning. Hos oss är du med och utvecklar vår slöjdundervisning med fokus på kreativitet och skapande tillsammans med vår textillärare.
Lundbyskolan är en av Eskilstunas centrala skolor som präglas av trygghet, studiero och goda kunskapsresultat. En viktig del i detta arbete är att stärka elevernas motivation och delaktighet i det vardagliga arbetet. Hos oss är det betydelsefullt att eleverna får utveckla sina kunskaper i god klassrumsmiljö och att de får möjlighet till rekreation och erbjuds stimulerande aktiviteter på sina raster. Vi erbjuder dig som anställd en inkluderande och god arbetsmiljö som består av kompetenta kollegor och en stark gemenskap.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I den här tjänsten undervisar du årskurs 2-6 i trä- och metallslöjd 80 %, resterande 20 % kommer överens efter dialog. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån gällande läroplan. Du är duktig på att anpassa din undervisning utifrån årskurs och elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Hos oss jobbar du i halvklasser. Du är ensam i din roll, men har ett nära samarbete med skolans textilslöjdslärare. Du blir en del av årskurs 4-6 arbetslaget där kollegialt samarbete står i fokus. På Lundbyskolan har vi en stark kultur av att göra saker tillsammans och att stötta varandra i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i trä-och metallslöjd för årskurs 2-6. Du kan också ha en pågående utbildning som avslutas inom kort. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med de aktuella åldrarna och är väl insatt i läroplanen. Är du dessutom van att dokumentera i V-klass är det positivt.
Du är en trygg ledare som kan situationsanpassa ledarskapet i klassrummet och se helheten i elevens skolsituation. Du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer till eleverna. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
