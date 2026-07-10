Trä- och metallslöjdslärare till Hässelbygårdsskolan
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2026-07-10
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till Hässelbygårdsskolan!
En skola i utveckling där undervisning, relationer och tydligt ledarskap gör skillnad varje dag. Hässelbygårdsskolan är en F–9-skola med anpassad grundskola där vi arbetar målmedvetet för att skapa en trygg lärmiljö och stärka elevernas kunskapsutveckling. Vi har en kultur som präglas av samarbete, tillit och engagemang där vi stöttar varandra i vardagen och samtidigt har höga förväntningar på vårt gemensamma uppdrag.
Hos oss möts du av en närvarande skolledning som värnar både elevernas och medarbetarnas arbetsmiljö, och som arbetar aktivt för att skapa hållbara förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
Vi erbjuder
Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning.
Hos oss får du en roll där din kompetens tas på allvar och där du ges förutsättningar att fokusera på kärnuppdraget, din undervisning. Men också:
en arbetsplats i utveckling där du har möjlighet att påverka både undervisning och struktur
ett nära samarbete med kollegor, specialpedagogisk kompetens och elevhälsa
en ledning som är tillgänglig, tydlig och stöttande i det dagliga arbetet
små klasser och en lugn och trygg skolmiljö
goda möjligheter till kompetensutveckling
anställningsvillkor som speglar uppdragets ansvar och komplexitet
friskvårdspeng samt förmånliga avtal hos Stockholm stads simhallar och bl.a. SATS.
Din roll
Du undervisar i trä- och metallslöjd i årskurs 3–9, samt i vissa delar inom anpassad grundskola. Uppdraget innebär att du möter elever i olika åldrar och med olika förutsättningar, vilket ställer krav på flexibilitet, tydlighet och god didaktisk förmåga.
I rollen ingår att:
planera, genomföra och följa upp undervisning i slöjd utifrån läroplanen
skapa en trygg, strukturerad och säker lärmiljö i slöjdsalen
inspirera elever till skapande och problemlösning genom hantverk och material
anpassa undervisningen så att den blir tillgänglig för alla elever
bygga goda relationer och ett tydligt ledarskap i elevgruppen
samarbeta med kollegor, elevhälsa och skolledning
bidra till skolans gemensamma utvecklingsarbete
Uppdraget innefattar inte mentorskap, vilket ger dig goda möjligheter att fokusera på undervisningen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i slöjd med inriktning trä- och metall
har erfarenhet av undervisning i grundskolan
har god förmåga att skapa struktur, studiero och säkerhet i undervisningen
arbetar medvetet med anpassningar utifrån elevers olika behov
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av undervisning i flera stadier (åk 3–9)
erfarenhet av arbete i anpassad grundskola
vana att arbeta systematiskt med uppföljning och utveckling av undervisning
Som person är du:
trygg, tydlig och konsekvent i ditt ledarskap
praktiskt lagd och lösningsorienterad
relationsskapande och professionell
en lagspelare som vill bidra till skolans helhet
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Loviselundsvägen 10 (visa karta
)
165 59 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelbygårdsskolan Kontakt
Alejandra Lundén alejandra.lunden@edu.stockholm.se Jobbnummer
10000123