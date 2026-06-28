Tour guide

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Afzaal, Muhammad / Resevärdsjobb / Solna Visa alla resevärdsjobb i Solna
2026-06-28
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, Stockholm
eller i hela Sverige
Lead pub crawls in Stockholm City: welcome guests, check tickets, order shots, visit 3–4 pubs and finish at clubs. No prior experience required (knowing the city is a plus). Required skills: social, enjoys talking with people, able to work late nights. Salary: 165–200 SEK per hour.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Message at Whatsapp (+46724035700) Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Afzaal, Muhammad
Main St 1 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Office Kontakt
Muhammad Afzaal muhammad@onebolt.ai Jobbnummer
9982244