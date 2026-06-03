Totalförsvarssamordnare
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Vill du vara med och stärka Sveriges totalförsvar – och samtidigt jobba i en högteknologisk, och riktigt spännande miljö? Som Totalförsvarssamordnare hos oss är du med och fortsätter vårt vidare arbete att stärka vår förmåga att klara kriser och höjd beredskap. Det här är en roll för dig som gillar ansvar, samarbete och att få mycket att hända i en samhällsviktig verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Som totalförsvarssamordnare hos LFV agerar du i en bransch som ständigt utvecklas och där din roll har en avgörande betydelse för nationens säkerhet.
Beredskap och Säkerhet är en enhet inom Styrning och Ekonomi som ansvarar för kris- och beredskapsfrågor, totalförsvarsplanering, luftfartsskydd, säkerhetsskydd samt signalskydd. Beredskap och Säkerhet består idag av 11 medarbetare, främst placerade vid LFVs huvudkontor i Norrköping. Enheten leder även medarbetare ute i organisationen som arbetar med beredskaps- och säkerhetsfrågor med syfte att omhänderta ökade krav samt både styra, stödja och följa upp verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Som totalförsvarssamordnare arbetar man på en strategisk nivå med LFVs beredskapsplanering i enlighet med regeringens anvisningar samt att stödja organisationen i arbetet kopplat till området.
I rollen ingår det att identifiera och analysera krav, styrningar och behov för att ta fram mål och planer för såväl samhällskris som höjd beredskap och ytterst krig. Det omfattar exempelvis att utveckla vårt verksamhetsledningsystem, svara på remisser, LFVs krishantering, krigsorganisation, krigsplacering och beredskapsplaner. Planering, genomförande och deltagande i såväl myndighetsövergripande som nationella övningar är även en del av rollen.
Även samverkan med internationella aktörer kan förekomma. I rollen ingår även att inhämta relevant information om förändringar i omvärlden och vid behov initiera förändringar inom ansvarsområdet i LFVs verksamhetsledningssystem.
Vi söker dig som:
Har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, säkerhet, krishantering, krigsvetenskap eller motsvarande meriter.
Har flerårig erfarenhet av att arbeta med totalförsvarsrelaterade uppgifter.
Har erfarenhet av samverkan med interna och externa aktörer inom totalförsvarsområdet.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av stabsarbete inom krisledning.
Erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta inom styrande funktioner i en organisation.
I rollen krävs både handlingskraft och omdöme. Du är som person resultatinriktad och driver arbetet framåt med tydliga mål i sikte. Med din problemlösande förmåga analyserar du snabbt komplexa situationer och hittar genomtänkta lösningar som bidrar till samhällets beredskap och trygghet. Du är självgående, tar ansvar och agerar proaktivt – även i föränderliga eller krävande lägen. Samtidigt har du en stark relationsskapande förmåga och vet att ett robust totalförsvar bygger på samarbete, tillit och god kommunikation mellan aktörer på alla nivåer.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med möjlighet till placeringsort Norrköping, Malmö-Sturup eller Stockholm-Arlanda.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Som anställd hos oss kommer du arbeta i en spännande bransch som ständigt utvecklas genom teknik, forskning och internationella samarbeten. Vidare får du en trygg och marknadsmässig anställning med bra förmåner som t ex utökad semester, föräldrapenningtillägg, företagshälsovård och förmånliga pensionsvillkor
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV https://www.lfv.se/!
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://www.lfv.se/
601 79 NORRKÖPING Arbetsplats
Luftfartsverket Kontakt
Enhetschef Beredskap och Säkerhet
Christer Qvist christer.qvist@lfv.se +46708745915 Jobbnummer
9945319