Torstens söker Kock

Torstens smakar mera AB / Kockjobb / Ängelholm
2026-02-10


Torstens Smakar Mera söker Kock - Ängelholm
Torstens Smakar Mera ligger mitt i hjärtat av Ängelholm. Vi fokuserar på kvalitet, bra tempo och en skön stämning - där gästen alltid står i centrum.
Nu söker vi en kock som vill bli en del av vårt team.
Du kommer att:
Laga mat under prep och service

Hålla hög kvalitet och bra tempo

Jobba rent och följa hygienrutiner

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock

Trivs när det är högt tempo

Är ansvarstagande och gillar lagarbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@torstens.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Torstens Ängelholm Köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Torstens Smakar Mera AB (org.nr 556805-5536)
Storgatan 39 0TR (visa karta)
262 32  ÄNGELHOLM

Jobbnummer
9735339

