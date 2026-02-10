Torstens söker Kock
2026-02-10
Torstens Smakar Mera söker Kock - Ängelholm
Torstens Smakar Mera ligger mitt i hjärtat av Ängelholm. Vi fokuserar på kvalitet, bra tempo och en skön stämning - där gästen alltid står i centrum.
Nu söker vi en kock som vill bli en del av vårt team.
Du kommer att:
Laga mat under prep och service
Hålla hög kvalitet och bra tempo
Jobba rent och följa hygienrutiner
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock
Trivs när det är högt tempo
Är ansvarstagande och gillar lagarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@torstens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Torstens Ängelholm Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torstens Smakar Mera AB
(org.nr 556805-5536)
Storgatan 39 0TR (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9735339