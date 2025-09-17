Torsby Bostäder söker ekonom
Torsby Bostäder i Värmland är ett helägt kommunalt bostadsbolag som är Torsby kommuns ledande uthyrare av bostäder och lokaler. Torsby Bostäder äger och förvaltar ca 1280 bostäder och ca 60 lokaler för kommersiell verksamhet. Vi är ett 20-tal anställda i företaget och vi sköter mycket av det som skall göras själva.
Torsby Bostäder har en stabil ekonomi och befinner sig i ett gynnsamt läge med få lediga lägenheter/lokaler. Vi bygger nytt, renoverar, fräschar upp och erbjuder en attraktiv bostadsmiljö till rätt pris och kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
I din roll som ekonom ansvarar du för de dagliga ekonomiska funktionerna inom företaget.
Tjänsten innebär ett brett spektrum av arbetsuppgifter som är avgörande för företagets ekonomiska flöde och som säkerställer korrekt redovisning och finansiell rapportering. Uppgifterna omfattas bland annat av att ansvara för den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor med kontering och tillhörande administration. I rollen som ekonom har du ett helhetsansvar och håller ihop olika processer, från start till mål.
Du kommer bland annat att:
* Utföra löpande redovisning, kontoavstämningar och periodiseringar.
* Ansvara för period-, kvartals- och årsbokslut.
* Upprätta årsredovisningar och hantera inlämning till Bolagsverket.
* Hantera inkomst, moms-och skattedeklarationer samt rapportering till Skatteverket.
* Säkerställa efterlevnad av gällande regelverk och redovisningsprinciper.
* Arbeta med ständiga förbättringar inom processer och system.
* Dokumentera och utveckla rutiner och erfarenheter inom avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* En relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
* Tidigare arbetslivserfarenhet av ekonomi/redovisning.
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
* God förståelse för digitala system och en övergripande teknisk förståelse.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiarbete inom fastighetsförvaltning samt erfarenhet av, och kunskap om, Visma redovisning. Har du tidigare arbetat med HR-frågor och lönehantering är det också ett plus.
Vad får du hos oss:
* En tillsvidareanställning på heltid med placering i Torsby. Vi tillämpar flexibel arbetstid och erbjuder möjlighet till distansarbete.
* Du får ta del av friskvårdsbidrag, gemensamma personalaktiviteter och omfattas av kollektivavtal.
* Hos oss blir du en del av en arbetsplats där en stabil värdegrund genomsyrar hela verksamheten.
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby Bostäder.
Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
