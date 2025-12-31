Torgsäljare/ marknadförsäljare / Chaufför
2025-12-31
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
Nu söker vi Personal för nya säsongen! Är du redo för flippa burgare från norr till söder !
Hatar o vara på ett o samma ställe, är ansvarsfull då är detta ett jobb för dig !
krav: Något utav följande körkort
C1E körkort
C-E körkort
B-E Körkort
Vi söker dig som ska kunna med tid sköta sin enhet automatiskt!
Vi söker dig som trivs ute på fält!
Vi jobbar ifrån söder till norr på olika evenemang torg och marknader !
Körningen är inte den stora biten
När det gäller flippa burgare osv, så får du en uppstarts tid där vi försöker lär dig så mkt som möjligt !
vi jobbar alltid 2 personer per enhet så det gäller att du är en lagspelare !
Du startar i Eksjö eller Jönköping !
Du ska kunna vara borta stundtals ganska långa perioder!
Lön diskuteras
Mejla in ditt CV: Sanne@chuckburger.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: Sanne@chuckburger.se Arbetsgivare Sk Group AB
(org.nr 559336-5850)
Norra Storgatan 57 A (visa karta
)
575 32 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
