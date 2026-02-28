Torggrillen i Falkenberg
Torggrillen i Falkenberg söker nu restaurangbiträde inför sommarsäsongen 2026, med möjlighet till fortsatt anställning.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Arbetsuppgifterna består av kassa och kundservice, tillagning av enklare maträtter, förberedelse av råvaror samt städning och övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Arbetet innebär varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från restaurang, café eller annan serviceverksamhet, men det är meriterande och inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, är samarbetsvillig och vill bidra till en positiv arbetsmiljö.
Anställningen avser sommararbete med start enligt överenskommelse. För rätt person finns möjlighet till tillsvidareanställning efter sommaren.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: torggrillen1957@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Torggrillen i Falkenberg AB
(org.nr 556141-9457)
Holgersgatan 9 (visa karta
)
311 35 FALKENBERG Jobbnummer
9769344