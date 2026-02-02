Tonka Bistro söker erfaren kock
Gastronauterna Umeå AB / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
2026-02-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gastronauterna Umeå AB i Umeå
Vi söker en erfaren och självgående kock som brinner för kvalitet, smak och service. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett kreativt kök där råvaror och hantverk står i centrum.
Om rollen:
Som kock hos oss ansvarar du för att:
Förbereda och tillaga rätter enligt meny och säsong
Arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbetsområde
Bidra till en positiv stämning i köket, restaurangen och ett bra sammarbete med kollegor
Säkerställa hög kvalitet, god hygienstandard och effektiv service
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet som kock inom restaurangbranschen
Är van att arbeta under eget ansvar och är lösningsorienterad
Har god känsla för smak, presentation och detaljer
Är stresstålig, flexibel och har en positiv attityd
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats med utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att påverka menyer och köksrutiner
Konkurrenskraftiga villkor och trevliga kollegor
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter det som du?
Ansök nu!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: viktor@tonkaumea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gastronauterna Umeå AB
(org.nr 559038-0746)
Kungsgatan 54 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Jobbnummer
9718839