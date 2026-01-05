Tonårstjej söker assistent till dygnstjänst
2026-01-05
Vi söker nu en härlig assistent till dygnstjänst 30 minuter norr om Visby!
Arbetstid: 14.30-07.00 på vardagar, fulla dygn från fredag till måndag 07.00 och även fulla dygn under hela sommarperioden.
Om jobbet:
Jag är en tonårstjej som behöver fylla på mitt team med en kvinnlig assistent. Du behöver ha tillgång till bil och körkort.
Som person vill jag att du skall vara trygg i dig själv, påhittig och ansvarstagande. Ett bibehållet barnasinne är det bästa verktyget när man arbetar med mig!
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av assistans, det viktigaste är att vi fungerar i samarbete med mig och min familj.
Intervjuer sker löpande, tillträde 1 november eller enligt överenskommelse.
Vi kräver ett utdrag från polisens register om du får jobbet.
Vi har kollektivavtal, våra anställda får betald introduktion, utbildning och friskvårdbidrag.
Lön: individuell lönesättning, vilket innebär att lönen varierar beroende på vad du tidigare arbetat med, utbildning etc.
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 1 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
