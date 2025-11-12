Tolksamordnare
Västra Götalandsregionen / Språkvetarjobb / Vänersborg Visa alla språkvetarjobb i Vänersborg
2025-11-12
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Om arbetsplatsen
Tolkverksamheten är en del av Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen.
Vi erbjuder tolkservice till personer som är döva, har hörselnedsättning, dövblindhet eller andra kommunikationsnedsättningar. Vårt mål är att möjliggöra kommunikation genom olika tolkmetoder och bidra till delaktighet i samhället. Verksamheten är organiserad i olika tolkområden med tolkcentraler och en administrativ enhet (BAS) i Vänersborg.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Vi söker en engagerad tolksamordnare till vår administrativa enhet i Vänersborg. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för personer med kommunikationsnedsättningar. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp med fokus på samarbete, utveckling och kvalitet.
Som tolksamordnare ansvarar du för att ta emot beställningar och samordna tolkresurser. Rollen innebär att vara en länk mellan de som behöver tolkstöd och tolkar som utför uppdrag, samt att säkerställa att tolkningen sker med hög kvalitet och enligt gällande riktlinjer. Tjänsten är på heltid och tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
• Registrera och hantera tolkbeställningar i verksamhetens system.
• Samordna tillgängliga tolkresurser till inkomna beställningar.
• Säkerställa att uppdragen utförs med god kvalitet och ekonomisk strategi.
• Ha kontakt med tolkanvändare, tolkföretag och andra regioners tolkcentraler.
• Utföra administrativa uppgifter såsom registervård, schemaplanering och kostnadsfördelning.Kvalifikationer
• Minst 3-årig gymnasieutbildning med inriktning mot administration, ekonomi eller motsvarande.
• Erfarenhet av samordning, tolkförmedling eller liknande administrativa uppgifter.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Meriterande med kunskaper i teckenspråk och offentlig förvaltning.
• God IT-vana och erfarenhet av Office-paketet.Dina personliga egenskaper
• Strukturerad och noggrann med god förmåga att planera och prioritera.
• Kommunikativ och serviceinriktad med förståelse för verksamhetens behov.
• Problemlösande och självgående med förmåga att fatta beslut.
• Kulturellt medveten och lyhörd i mötet med olika målgrupper.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Du kan läsa mer om Tolkverksamheten på vår webbplats. https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/om-habilitering-halsa/verksamhetsomrade/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Tolk, Vänersborg Kontakt
Ulrika Karlsson 0703-570503 Jobbnummer
9600094