Today Mobility - Förare sökes i Malmö
Today Mobility AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-09-25
Om oss: Today Mobility gör bilägande enkelt genom att tillhandahålla mobilitetslösningar för hela bilindustrin. I huvudsak tar vi våra kunders bilar till och från bilbesiktning, däckbyte, bilservice, bilreparationer etc.
Idag erbjuder Today Mobility tjänster genom några av världens största biltillverkare och mot företag med egna vagnparker. Resultatet blir att bilägaren upplever stor bekvämlighet, företagskunden får en väl underhållen bilpark samtidigt som de sparar tid och pengar, och bilproducenterna får jämn fördelning på sina bilverkstäder och kan erbjuda ännu bättre service till sina kunder. Today Mobilitys tydliga DNA: Vi ställer höga krav på personlighet, serviceanda och att man tar stort helhetsansvar för sina projekt.
Today Mobility ett vänligt företag. Vi är snabbfotade och gör vad som krävs för att hjälpa våra kunder, våra kollegor och våra partners till en bättre vardag. Vi bygger team som agerar "vi" hellre än "jag", vi eftersträvar prestigelöshet och gruppens resultat sätts alltid högst. Vårt DNA genomsyrar allt vi gör och vår identitet visas genom handling hellre än ord. Därför väljer våra partners oss.
Rollen: Anställningsform: Timanställning Startlön: 130 kr + 15,60 kr i semesterersättning per timme Startdatum: Löpande Försäkring: Fora Försäkring och IF Skadeförsäkring Appar: Samtliga köruppdrag och arbetspass presenteras i en app med integration till Google Maps, kamera och signaturfunktion
Nyckelkriterier:
Ett genuint intresse för kundservice i världsklass
Tekniskt förståelse gällande mobilappar
Stresstålighet och ett lösningsorienterat sinne
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket
Giltigt B körkort (manuell växellåda) och prickfri körning i minst 2 år
Ett utdrag från belastningsregister skall redovisas oöppnat om man går vidare från första intervju.
Meriterande kunskaper:
Andra språk är meriterande
Andra körkort är meriterande
Varmt välkommen att höra av dig för att få veta mer om rollen. Ansökan skickas i form av CV samt personligt brev i ansökan nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Today Mobility AB
(org.nr 559020-1827) Arbetsplats
Today Mobility Kontakt
Rodrigo Sepulveda rodrigo.sepulveda@todaymobility.com Jobbnummer
9525679