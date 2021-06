To Care Husläkarmottagning Solna söker Verksamhetschef - Prima Vård Sverige AB - Sjukvårdschefsjobb i Solna

Prima Vård Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Solna2021-06-30Lideta Hälsovård är ett vårdbolag med verksamhet inom mödrahälsovård, primärvård och företagshälsovård i Stockholm och södra Sverige. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Vi finns på 50 geografiska platser och har idag cirka 300,000 patienter. I Lideta Hälsovård ingår också vårdkoncernen Mama Mia.Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största privata kvinno- och barnhälsomottagning. Mama Mia erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vårdtjänster inom öppenvård för alla människor i alla åldrar.Lideta växer både genom förvärv av enskilda vårdenheter samt genom en kontinuerlig utökning av verksamheten på respektive ort. De sista åren har företaget också investerat mycket i olika digitala initiativ med målet att ge öka tillgängligheten för Lidetas patienter.Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra patienter, varandra och vår omvärld.Är du hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av ledningsansvar? Känner du igen dig i Lideta och Mama Mias värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent?Har du stort patient- och medarbetarfokus, är flexibel, självgående och prestigelös?Då kan du vara personen vi söker.Vi söker nu en engagerad och driven verksamhetschef på heltid till To Care Husläkarmottagning i Solna.2021-06-30Hos oss arbetar ca 20 medarbetare bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, psykologer, receptionister, och läkare (såväl specialister i allmänmedicin som ST-läkare). I rollen som verksamhetschef har du ledningsansvar för mottagningen med sedvanliga arbetsuppgifter som verksamhetschef. Du har fullt personalansvar och budgetansvar för verksamheten. Du kommer också att arbeta med att utveckla mottagningen inkl digitalt. Rollen innebär också samarbete med Mamamias verksamhetschefer inom BMM och BVC som är lokaliserade i samma lokaler.I tjänsten kan även visst kliniskt arbete på mottagningen ingå. Som verksamhetschef rapporterar du till regionchefen och och deltar i regelbundna ledningsträffar tillsammans med Lideta-koncernens övriga verksamhetschefer. Vi vill att du har siktet inställt på att långsiktigt utvecklas i din roll som verksamhetschef på To Care Husläkarmottagning i Solna.Vi söker dig som är hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet och stort intresse av primärvård. Du ska ha erfarenhet av ledningsarbete inom hälso- och sjukvård. Du skall vara motiverad och flexibel.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Som person är du engagerad, empatisk, självgående, prestigelös, flexibel och ansvarstagande gällande både ditt arbete och verksamheten. Då ditt arbete är väldigt självständigt måste du vara driven och van att själv strukturera ditt arbete. Samtidigt är det mycket viktigt att du har god samarbetsförmåga och arbetar för ditt team och mottagningen men även ett gott samarbete med övriga mottagningar inom Lideta.Om To Care Solna:Vår trevliga och stabila mottagning To Care Solna finns i fräscha lokaler i Solna Business Park där vi erbjuder husläkare, vaccinationer, psykologer mm. Vi delar lokalerna med Mama Mia Solna som erbjuder mödrahälsovård, BVC, preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning.Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld. To care Solna ingår i Lideta Hälsovård.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-08-13Prima Vård Sverige AB5838230