TMA-chaufför inom trafiksäkerhet till Umeå
Road Rental Scandinavia AB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-06-09
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Vill du bidra till ökad trafiksäkerhet vid vägarbeten och samtidigt arbeta i ett familjärt företag med stark laganda? Är du en ansvarstagande och serviceinriktad chaufför som trivs med ett varierande arbete ute på väg såväl som praktiskt arbete kopplat till depåverksamhet? Då kan rollen som TMA‐chaufför hos BUKO vara helt rätt för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Om BUKO
BUKO grundades 1991 och är i dag en av de ledande helhetsleverantörerna inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet vid väg‐ och byggarbeten i trafikerade miljöer. Våra tjänster och produkter bidrar till att både vägarbetare och trafikanter kan känna sig trygga när vi tillsammans bygger framtidens infrastruktur.
Vi erbjuder både del‐ och helhetslösningar där vi projekterar, upprättar TA‐planer och säkerställer att samtliga tillstånd från väghållare finns på plats för att undvika stillestånd och onödiga viten. I vår service utför vi även etableringar med egen personal som innehar alla nödvändiga utbildningar som krävs för att vistas på ett vägarbete
Våra värdeord – pålitlighet, engagemang och framåtanda – genomsyrar allt vi gör.
Vad erbjuder vi dig?
Som TMA‐chaufför hos BUKO är ditt huvudsakliga uppdrag att arbeta med framförande av TMA‐bil vid vägarbeten. Utöver detta ingår du i det operativa teamet och kommer även att utföra motsvarande arbetsuppgifter som våra depåmedarbetare.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Framförande av TMA‐bil vid vägarbeten
Trafikreglering med vakt och lots
Etablering och avetablering av skylt‐ och avstängningsmaterial
Ansvar för tillsyn av arbetsområden, dokumentation och rapportering
Som TMA‐chaufför välkomnas du till ett varierat arbete där den ena dagen aldrig är lik den andra.
Innan arbetsstart erbjuds du både en teoretisk och praktisk utbildning i trafiksäkerhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är en ansvarsfull och trygg chaufför som förstår vikten av säkerhet, service och god samverkan. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team samt har en flexibel inställning till varierande arbetsuppgifter.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Säkerhetsmedveten och ansvarsfull
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Samarbetsvillig och flexibel
Praktiskt lagd och beredd att hjälpa till där det behövs
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och rätt inställning.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
C‐körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet av TMA‐körning eller trafiksäkerhetsarbete
BE‐körkort
Praktisk information
Start: Omgående, senast juni
Omfattning: Heltid, tidsbegränsad anställning juni-november med chans till förlängning alternativt årsarbetstidsavtal tillsvidare.
Arbetstid: Måndag–fredag kl. 07:00–16.00, helg‐ och nattarbete förekommer
Placering: Umeå
Urval och intervjuer sker löpande.Vid anställning tillämpar vi digital referenstagning och bakgrundskontroll.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Road Rental Scandinavia AB
(org.nr 559160-8780)
Tegelslagarvägen 26 (visa karta
)
906 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Buko Trafiksäkerhet Kontakt
HR chef
Josefin Elmhall josefin.elmhall@roadrental.se 072-074 12 97 Jobbnummer
9954234