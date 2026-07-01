TK Mätservice AB
TK Mätservice Aktiebolag / Lantmätarjobb / Sundbyberg Visa alla lantmätarjobb i Sundbyberg
2026-07-01
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TK Mätservice AB– söker Erfaren Mätkonsult till vårt Stockholm kontor
Vill du kombinera avancerad teknik med stor självständighet i ett genuint sammansvetsat team? Vi på TK Mätservice AB söker dig som är en trygg och skicklig mättekniker och som vill ta nästa kliv i karriären.
Din vardag hos oss
I rollen som mätkonsult blir du en nyckelperson i våra bygg- och anläggningsprojekt. Du utgår från vårt Stockholmskontor och i tjänsten ingår resor med övernattningar, primärt över hela Mälardalen. Du rör dig sömlöst mellan fältet och kontoret, där din expertis behövs i allt från tidiga skeden till slutredovisning.
Exempel på vad du kommer att arbeta med:
Högprecisionsteknik som 3D-scanning och drönarmätning.
Traditionell produktionsmätning och uppbyggnad av stomnät.
Tekniskt kontorsarbete med beräkningar och databearbetning.
Vi tror på frihet under ansvar. Hos oss får du driva dina uppdrag självständigt, men du har alltid ett starkt och prestigelöst team i ryggen som stöttar och bollar idéer.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en noggrann person som sätter stort värde på kvalitet och yrkesstolthet. Du är van vid att samarbeta, men tar också egna initiativ ute på projekten.
Våra önskemål:
Erfarenhet: Minst 2 år, helt självgående i ditt praktiska arbete med mätning.
Utbildning: Examen inom mätteknik, geodesi eller motsvarande gedigen erfarenhet.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av mängdreglering är ett stort plus.
Vad vi erbjuder dig
Vi vill att våra medarbetare ska må bra och utvecklas. Som anställd hos oss på TK Mätservice AB får du:
Karriärutveckling: Chansen att specialisera dig på avancerade mätmetoder eller växa in i projektledning.
Trygghet: Ett stabilt företag sedan 2006 med fullt tecknat kollektivavtal.
Hälsa & Fritid: Friskvårdsbidrag för din personliga hälsa.
Kultur: En arbetsplats som präglas av hjälpsamhet och stark sammanhållning.
Kort om TK Mätservice AB
Vi är specialister på mättekniska lösningar. Idag är vi ett engagerat team på 18 kollegor utspridda i Värmland, Närke och Stockholm som värdesätter korta kommunikationsvägar, snabba beslut och ett nära samarbete. Vårt uppdrag är enkelt: att leverera kompromisslös kvalitet och pålitlighet till våra kunder, oavsett om det gäller komplex infrastruktur eller mindre detaljinmätningar.
Sök tjänsten idag!
Vi tillämpar löpande urval, skicka in din ansökan direkt via knappen nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: info@tkms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TKMS kontor Sthlm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TK Mätservice Aktiebolag
(org.nr 556714-3374) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TK Mätservice AB Jobbnummer
9986136